Cosenza, la “ramanzina” di Caserta: “playoff? Ogni volta che ne parliamo…”

Dopo il pari con beffa contro il Pisa, che l’ha portato a sfiorare il terzo successo di fila, con vista playoff, il Cosenza torna in campo e lo fa nella non semplice trasferta di Modena, che veleggia in zona spareggi. Della sfida ha parlato alla vigilia il tecnico Caserta, che ha invitato tutti alla calma e all’equilibrio. “se sarà un match spartiacque per gli obiettivi? No, non dobbiamo pensarlo, ogni volta che lo facciamo arrivano i problemi. Pensiamo alla salvezza e fare prestazioni e punti per arrivarci il prima possibile”.

Sull’avversario: “è una squadra che ha cambiato spesso sistema di gioco, anche in base all’avversario. Ha avuto un momento non positivo, come tutte, ma nelle ultime si è ripresa alla grande e adesso sta bene ed è in salute. Mister Bianco è un amico, non solo un collega, e con lui abbiamo condiviso tanti momenti, belli e meno belli”.

Poi un passaggio sul pari beffa contro il Pisa: “questa settimana non ho fatto vedere il video alla squadra. Rimarcare sugli errori, quando il risultato non arriva negli ultimi 30 secondi, può non servire. I ragazzi sanno già che serve essere cattivi e sappiamo di aver sbagliato la gestione della partita nell’ultimo quarto d’ora. Questa è una squadra che non può non giocare: se smette di farlo diventa imprevedibile e subentra la paura. Dobbiamo pensare a fare sempre la partita, senza pensare al risultato, fino al fischio finale”.

Modena-Cosenza, i convocati di Caserta

Portieri

12 Lai

77 Marson

1 Micai

Difensori

5 Camporese

17 Cimino

11 D’Orazio

6 Fontanarosa

99 Frabotta

18 Gyamfi

23 Venturi

Centrocampisti

14 Calò

34 Florenzi

26 Praszelik

24 Viviani

42 Voca

98 Zuccon

Attaccanti

16 Antonucci

31 Canotto

19 Crespi

10 Forte

7 Marras

30 Mazzocchi

9 Tutino

