La società chiama, Caserta risponde. Dopo gli arrivi importanti sul mercato nel reparto difensivo, il Cosenza ha messo a segno due grandi vittorie, rifilando un poker al Venezia e sbancando Bolzano. E intanto ieri, sul gong, è arrivato il colpaccio Antonucci. Anche di lui ha parlato mister Caserta nella conferenza stampa della vigilia del match del San Vito Marulla contro il Pisa. “La società sapeva dove intervenire e ha fatto di tutto per migliorare la rosa. E’ arrivato un calciatore duttile, bravo e che sta bene fisicamente”.

Allo stesso tempo Caserta esulta per la fine del calciomercato: “finalmente è terminato. A gennaio le squadre vanno cambiate il meno possibile, perché gli stravolgimenti non sono mai positivi. Nel nostro caso non c’era molto da fare perché la squadra nel girone di andata, tra alti e bassi, ha fatto bene”.

Sul prossimo avversario, il Pisa. “Sarà una partita difficilissima contro una squadra forte che ha raccolto meno di quanto prodotto. I valori di ogni squadra verranno comunque fuori più avanti, al momento la classifica non va guardata. Se per noi cambiano gli obiettivi dopo l’arrivo di Antonucci? Non cambiano assolutamente, se ragioniamo così ci facciamo del male. Manteniamo l’equilibrio”.

Sugli indisponibili per domani e sui calciatori rimasti nonostante le voci di mercato: “Canotto si sta allenando a parte con Meroni e Cimino, non saranno della partita. Chi è rimasto è contento di essere ancora qui, ci sarà spazio”.

