I cortei Pro Palestina, la Polizia e l’irritazione di Conte e Schlein

Oggi a Pisa e Firenze si sono tenuti cortei Pro Palestina. Nel corso delle manifestazioni i partecipanti sono stati caricati dalla Polizia, che ha creato uno sbarramento per evitare l’accesso a Piazza dei Cavalieri. Il corteo, formato da sindacati di base, studenti e comunità palestinese, è partito da piazza Santissima Annunziata per raggiungere, sfilando per il centro, piazza Ognissanti e ha poi proseguito il percorso sul lungarno verso il consolato.

Immancabile l’intervento di Conte e Schlein, che hanno puntato il dito contro il Governo. “Ancora una volta manganellate contro chi protesta per il massacro in corso a Gaza. Questa volta a Pisa, ai danni di studenti, giovanissimi. Altri episodi ci sono stati a Firenze. Sono immagini preoccupanti, non degne del nostro Paese. Non può essere questa la risposta dello Stato al dissenso”, ha detto Conte su X.

“Basta manganellate sugli studenti. Le immagini di Pisa sono inaccettabili: studenti e studentesse intrappolati in un vicolo e caricati a manganellate dalla polizia. Presentiamo subito un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi affinché chiarisca. C’è un clima di repressione che abbiamo già contestato mercoledì scorso al ministro in Palamento. Difendiamo la libertà di manifestare pacificamente”, le parole invece della Schlein su Instagram.

