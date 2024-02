Corigliano-Rossano, picchia la compagna di fronte alla figlia: scatta l’arresto per un bulgaro

StrettoWeb

L’ennesimo episodio di violenza domestica in Calabria, questa volta nella città di Corigliano-Rossano. Un uomo dinorigine bulgara si è reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della moglie: minacce e botte anche davanti alla figlia minore, episodi culminati con l’arresto nel pomeriggio di ieri. Il responsabile ha aggredito per l’ennesima volta la donna la quale, grazie ai vicini, è riuscita a contattare il 112 mettendosi in salvo. I carabinieri della Stazione di Corigliano Scalo sono intervenuti immediatamente e hanno fermato il compagno bulgaro cin l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

arrestato dai carabinieri della Stazione di Corigliano Scalo. Si salva grazie all’intervento della volante. Ieri pomeriggio. La congiunta è stata soccorsa ed accompagnata presso l’spedale di Corigliano dove sono state riscontrate lesioni diffuse su tutto il corpo. Il cittadino bulgaro è stato invece associato presso il Carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

