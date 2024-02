Paura a Corigliano-Rossano: auto con famiglia a bordo impatta contro tre cinghiali

StrettoWeb

Una vera e propria invasione: si potrebbe definire così la presenza dei cinghiali nelle nostre città, un pericolo per l’incolumità dei cittadini ma anche per gli stessi animali. Nella tarda serata di ieri, in contrada Toscano nel comune di Corigliano-Rossano, un’auto si è scontrata contro tre ungulati. A bordo, una famiglia composta da 5 persone la quale, nonostante la parte anteriore della macchina sia andata distrutta, è rimasta illesa.

Al momento dell’impatto, i tre cinghiali sono rimasti feriti gravemente, uno dei quali è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i medici veterinari dell’azienda sanitaria provinciale. Questi ultimi hanno effettuato alcuni prelievi per accertare tracce di un’eventuale peste suina. Sul luogo dell’incidente, anche un’ambulanza del 118.

