Congresso Forza Italia, Mazzaferro: “auguri di buon lavoro a Tajani e Occhiuto”

“Il congresso nazionale di Forza Italia si è chiuso con l’elezione dei nuovi vertici del partito ma è stato anche un tavolo di lavoro per discutere le tematiche su cui lavorare da qui in avanti, puntando sempre sui valori liberali sui quali Silvio Berlusconi ha fondato il partito nel 1994“. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Gioiosa Ionica, Vincenzo Mazzaferro. “Un’associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Oggi l’Italia necessita di una spinta economica maggiore per puntare ad aumentare i salari e alzare i redditi, oltre a far crescere l’occupazione che, al momento, è ancora sotto la media Ue. Finanziare la transizione energetica e digitale, le infrastrutture, la sanità, le pensioni e la spesa sociale, la ricerca e l’innovazione, la formazione, e non meno importante, gestire il debito pubblico. Forza Italia lavora a questi obiettivi fin dalla sua fondazione”, rimarca Mazzaferro.

“Congratulazioni al nostro segretario Antonio Tajani, acclamato in modo unanime da tutto il Congresso nazionale di Forza Italia. Dal 12 giugno abbiamo vissuto momenti delicati e complicati, subito dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, perché mancava una figura fondamentale che ha accompagnato la crescita di molti di noi, non solo politica. Dal giorno dopo Antonio Tajani ha preso in mano la situazione come un buon dirigente, ha saputo grazie alla sua esperienza e sapienza guidare tutti noi fino a quest’appuntamento in maniera ineguagliabile. Si è dimostrato la persona giusta al posto giusto, e sono sicuro che confermerà anche in futuro quanto di positivo ha fatto e costruito in questi mesi. Buon lavoro quindi al segretario Antonio Tajani e ai quattro vice segretari, tra cui spicca il nostro Presidente Roberto Occhiuto. Sono profondamente onorato di aver rappresentato, insieme a tanti colleghi, il nostro territorio come delegato nazionale voluto dal partito”, rimarca Mazzaferro.

“La politica di Forza Italia in Calabria – conclude il coordinatore di Forza Italia per Gioiosa Ionica – sta portando numerosi successi grazie alla programmazione e alla presenza di amministratori e politici competenti. Finalmente il riscatto di una parte del Sud che riesce attraverso la buona amministrazione, ad attuare politiche concrete e di rilancio”.

