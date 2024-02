Confindustria Vibo Valentia, Luca Giuliano eletto presidente della sezione Turismo

StrettoWeb

“Siamo sicuri che nel doppio e prestigioso compito che è stato chiamato a rivestire, come presidente della sezione Turismo in Confindustria Vibo Valentia e vice della sezione turismo regionale in Unindustria Calabria, Luca Giuliano saprà mettere a disposizione la stessa competenza, la stessa visione e le medesime energie investite nella società che gestisce il portfolio di hotel luxury e premium Calabria e che conta tra le altre esperienze nella Costa degli Dei, anche Villa Paola“.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione e complimentandosi per l’importante traguardo raggiunto e confermando lo spirito di massima collaborazione per rafforzare la reputazione turistica del territorio e della provincia.

“Questo risultato – aggiunge – ci rende orgogliosi anche perché i servizi di qualità offerti dalla dimora di charm, nato dal restauro di un convento cinquecentesco un tempo abitato dai frati minimi, vengono spesso associati all’immagine della città e veicolati sempre più frequentemente su riviste nazionali ed internazionali”.

“Villa Paola – conclude – incarna gli obiettivi e gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale che vuole fare di Tropea una destinazione di lusso; posizionarsi nel mercato internazionale, mirando a target sempre più alto-spendenti e amanti della eco-sostenibilità e dell’equilibrio ambientale, continuando a spalmare una proposta esperienziale e destagionalizzata su tutti i 12 mesi dell’anno”.

