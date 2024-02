StrettoWeb

“Vogliamo avvisare tutti che questa mattina, alle 9.30 a Roma, è stato chiamato a vivere per sempre con il Signore il nostro carissimo Padre Arnaldo Cantonetti, parroco di Santa Maria Regina della Pace. Chiediamo a tutti voi una preghiera per la sua anima. Quando lo sapremo, avviseremo anche per il giorno e l’ora del suo funerale che sarà certamente a Roma presso la comunità marianista “Santa Maria”. P. Giancarlo e P. Mario”. Così in una nota le Parrocchie della Valle Amendolea e Condofuri annunciano la morte di Padre Arnaldo Cantonetti, Sacerdote della Chiesa Santa Maria Regina della Pace, a Condofuri Marina.

Classe 1936, nato a Rieti, da una ventina d’anni Padre Arnaldo prestava servizio presso nella Vallata dell’Amendolea. Tantissimi messaggi e commenti sui social al post della Parrocchia.

