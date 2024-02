Con la gelateria Cesare alla scoperta del bergamotto di Reggio Calabria: così viene trasformato in sorbetti e gelati

StrettoWeb

Nel cuore della storica azienda agricola Bergamotto di Fortugno di Gallina, oggi si celebra non solo l’ultimo raccolto del principe mondiale degli agrumi, ma anche la condivisione di valori autentici. Gelato Cesare, sinonimo di eccellenza e passione per la tradizione gelatiera, si unisce a questa antica azienda per un’esperienza unica e genuina.

Quest’ultima settimana segna l’apice della raccolta del castagnaro, una varietà specifica di agrume dal colore ormai giallo intenso e dalla buccia robusta, ideale per la canditura. Davide Destefano, insieme al suo giovane figlio Cesare, si è recato personalmente a Gallina per partecipare alla raccolta finale, affiancando Nicola, Serena e Alessandra dell’azienda Bergamotto Fortugno, custodi di questa tradizione agricola sin dal lontano 1900.

Questa collaborazione non è solo un momento di lavoro, ma un legame autentico improntato alla sostenibilità e allo sviluppo di un’economia circolare, che promuove le risorse locali e il rispetto per l’ambiente. Le bucce e il succo degli agrumi raccolti verranno trasformati artigianalmente in sorbetti e gelati, offrendo così ai clienti del Gelato Cesare esperienze gustative uniche e autentiche.

Questo connubio tra Gelato Cesare e l’Azienda Agricola Bergamotto di Fortugno non solo contribuisce a valorizzare le eccellenze del territorio, ma anche a promuovere un’immagine positiva e distintiva di Reggio Calabria, testimoniando il valore intrinseco della collaborazione e della valorizzazione delle tradizioni locali.

Foto

/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.