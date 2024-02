Comunali 2024, a Corigliano-Rossano Forza Italia c’è

StrettoWeb

Nella serata di ieri presso la sala conferenze dell’hotel San Luca il partito di Forza Italia ha riunito iscritti e simpatizzanti dell’area urbana rossanese per un incontro politico alla presenza del Sub Commissario Francesco Naccarato, del Commissario cittadino Giuseppe Turano, della Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità Pasqualina Straface e dell’Assessore Regionale all’Agricoltura e Coordinatore provinciale del partito Gianluca Gallo.

Al centro del dibattito il tema delle prossime elezioni amministrative. Forza Italia è forza di governo nazionale, regionale e provinciale, ha un radicamento importante nel territorio certificata da una brillante campagna di tesseramento e sarà della partita. All’interno di una coalizione alternativa all’attuale maggioranza Stasi metterà in campo liste forti capaci di ottenere un ottimo risultato ed eleggere una classe dirigente in grado di governare quella che è la terza città della Calabria e che in questi cinque anni ha perso autorevolezza pur essendo un’area strategica per lo sviluppo dell’intera regione Calabria.

“È mancata un’azione amministrativa capace di mettere in campo politiche che contribuissero a cementare il senso di appartenenza alla nuova città nata dalla fusione, attraverso una programmazione che prevedesse ad esempio una cittadella amministrativa al centro del territorio e una centralizzazione dei servizi”, afferma Straface.

“Abbiamo assistito invece ad anni di non governo, di isolamento rispetto alle altre istituzioni, di occasioni perse, di sfiducia. C’è bisogno di portare alla guida di Corigliano-Rossano una forza di governo capace, che abbia un’idea di crescita sociale ed economica, che sia capace di dialogare con le istituzioni provinciali, regionali e nazionali, che sappia riportare la città ad essere protagonista delle dinamiche regionali. Forza Italia può e deve essere il motore di questo cambiamento, per ridare speranza e fiducia ai cittadini e lavorare sul territorio e fra la gente per promuovere una nuova visione di sviluppo per la nostra città”.

