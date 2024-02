Clamoroso Messina: colpaccio ad Avellino e playoff ad un passo!

StrettoWeb

Messina specializzato in colpacci. Dopo aver sbancato Caserta qualche settimana fa, la squadra di Modica torna con 3 punti da un’altra trasferta campana, Avellino. Violato infatti il Partenio per 0-1 con un gol di Manetta al 25′. Battuta una delle favorite del torneo, l’autentica corazzata guidata da mister Pazienza.

Così il Messina non si nasconde. Ha allontanato definitivamente la zona salvezza e ora strizza addirittura l’occhio a quella playoff, solo a -3. Per il terzo anno di fila, il girone d’andata comincia alla grande per la compagine peloritana, che con una super rimonta passa da una parte della classifica all’altra. Stavolta senza cambi di allenatore e rivoluzioni di mercato. E ora, due scontri importantissimi, che potranno dire tanto: il Sorrento e la trasferta di Giugliano. La prima arriverà mercoledì al San Filippo e non è da escludere a questo punto un numero di tifosi maggiore rispetto alla media.

Risultati Serie C girone C, 25ª giornata

Ennesimo pari per il Catania, che non va oltre lo 0-0 contro la Casertana. Esordio shock per il colpo Sturaro, che alla prima coi rossoblu si fa espellere per doppia ammonizione.

Brindisi-Latina 1-2

Giugliano-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Juve Stabia 1-3

Avellino-Messina 0-1

Catania-Casertana 0-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 54 Picerno 45 Avellino 44 Benevento 43 Casertana 43 Casertana 41 Taranto 41 Crotone 40 Sorrento 36 Giugliano 36 Audace Cerignola 35 Latina 34 Messina 32 Potenza 31 Catania 31 Foggia 26 Monopoli 23 Virtus Francavilla 21 Turris 21 Brindisi 16 Monterosi 16

