Cina, nello Zhejiang il Ponte dei record: è progettato sul Messina style

La lunghezza totale del Ponte sarà di 3118 metri con la luce centrale di 1488 metri. E’ un Ponte misto sospeso e strallato e avrà un impalcato stradale e ferroviario. Un altro ponte dove verranno battuti 7 record mondiali per la sua realizzazione. Ovviamente utilizzeranno l’impalcato studiato per il Ponte sullo Stretto di Messina come viene già fatto ormai da anni in tutto il Mondo per la realizzazione delle opere di collegamento più importanti in assoluto.

1) Il ponte stradale-ferroviario con la campata più lunga del mondo.

La campata principale del ponte è di 1.488 m, rendendolo il primo Ponte sul mare al mondo sia per uso stradale che ferroviario.

2) Il ponte più largo del mondo nel suo genere:

Il ponte avrà un impalcato stradale e ferroviario, con una ferrovia centrale e le due corsie autostradali su entrambi i lati. Per la prima volta verrà utilizzato un impalcato con tre cassoni. I cassoni principali saranno larghi 68 metri, al centro saranno alti 5 metri e le sezioni standard saranno lunghe 28 metri.

3) I pali di fondazione per ponti con il diametro più grande del mondo:

La fondazione della torre principale sul lato dell’isola di Cezi utilizzerà 18 pali con diametro di 6,3 m.

4) Il ponte stradale e ferroviario sul mare con la torre più alta del mondo:

La torre principale utilizzata sarà del tipo ad “A” con un’altezza di 294 metri sovrastata da una corona a forma di loto.

5) Il blocco di ancoraggio nella roccia più grande del mondo:

L’ancoraggio sul lato dell’isola di Jintang utilizzerà la roccia come blocco di ancoraggio attraverso numerosi fori.

6) La prima fondazione a cassone incassato al mondo:

La torre principale sul lato dell’isola di Jintang avrà una fondazione a cassettone circolare incassata nel fondale con un diametro di 58 m.

7) Il ponte ferroviario e stradale ad alta velocità che attraversa il mare utilizzerà per la prima volta un sistema di cavi ad ampiezza variabile.

Il cavo principale varierà da una distanza laterale di 6 m in cima alla torre ad una distanza laterale di 26,6 m a metà campata. È la prima volta che un sistema di cavi ad ampiezza variabile verrà utilizzato su un ponte ferroviario ad alta velocità.

