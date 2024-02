Centro Sportivo Sant’Agata: le linee guida per l’affidamento totale

StrettoWeb

Quale futuro per il centro sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria? A fine stagione scadrà la concessione temporanea e parziale alla Fenice Amaranto. Da lì dovrà essere pubblicato il bando, dalla Città Metropolitana, per l’affidamento totale e pluriennale. Con delibera N° 14 / 2024 di Registro Generale della Metrocity, il Sindaco Falcomatà e il Segretario Generale Avv. Umberto Nucara hanno stilato le linee guida necessarie per il nuovo affidamento.

Un lungo e approfondito documento che tiene conto di quelli che devono essere i parametri dell’eventuale aggiudicatario: far sì che il centro sportivo venga gestito e mantenuto in un certo modo, garantendo piena e totale fruibilità. In soldoni: basta alle scene viste dopo il fallimento di Foti, ma anche basta a quelle a cui abbiamo assistito da questa estate. Le condizioni del centro sportivo sono ad oggi degradanti e per rimetterle a nuovo servirà un lavoro importante. Eco di seguito il documento.

