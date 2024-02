Cateno De Luca: “ancora importanti risultati per Taormina, ecco quali”

StrettoWeb

Nella seduta odierna del consiglio comunale sono stati affrontati e approvati diversi temi di rilevanza per la città di Taormina. Durante l’incontro, è stata ratificata la variazione del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026, un passo cruciale per la definizione delle risorse finanziarie disponibili e per la pianificazione delle attività amministrative future. Inoltre, è stato presentato e discusso un nuovo regolamento che disciplina la concessione temporanea dei palazzi storici, spazi e sale comunali. Tale regolamento mira a favorire una migliore fruizione e valorizzazione del ricco patrimonio culturale di Taormina. Infine, è stata deliberata l’assegnazione di aree destinate a parcheggio a Villagonia all’ASM, con l’importante impegno da parte di quest’ultima di mettere in sicurezza il parcheggio entro la prossima stagione estiva.

“Questa decisione è fondamentale per garantire un migliore flusso di traffico nella zona tra Mazzarò e Isola Bella, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori”, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca. “Questi provvedimenti testimoniano l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel garantire una gestione finanziaria oculata, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di infrastrutture che favoriscano la mobilità sostenibile e la vivibilità della città. Insomma, importanti risultati per la città di Taormina”, conclude De Luca.

