Catanzaro-Sudtirol, gol e spettacolo ma non vince nessuno: è 2-2

StrettoWeb

Come spesso accade, quando di mezzo c’è il Catanzaro, non ci si annoia. Tanti gol fatti, altrettanti subiti, al di là del risultato. Si diverte chi è al “Ceravolo” (soprattutto se si vince), si diverte ancor di più chi lo guarda da spettatore neutrale. E così il match contro il Sudtirol finisce 2-2. Ennesimo pareggio di quest’ultimo periodo, per una compagine – quella di Vivarini – che aveva pareggiato pochissimo fino a un mese.

La partita

La gara si sblocca praticamente subito, con quei calci piazzati che indirizzeranno più volte la gara: corner, Kurtic stacca in mezzo a tutti e fa 1-0. Sono passati appena due minuti. Anche in questo caso, come spesso accade, il Catanzaro non si scompone e la ribalta, con tranquillità. Il pari alla mezz’ora è di Brighenti, bravo a spingere in rete una ribattuta della difesa. Il primo tempo si chiude così, ma nella ripresa arriva un nuovo piazzato. A staccare più in alto di tutti, questa volta, ancora una volta, è Antonini. Il nuovo arrivato segna il suo secondo gol stagionale sempre su corner e sempre di testa, per il 2-1. Il Catanzaro rimonta, ma non è finita. All’ora di gioco, infatti, arriva il nuovo pari, con una gran giocata di Pecorino: riceve in area, non la perde, si gira su un lato, poi sull’altro e a giro fa 2-2. Finisce così.

Il tabellino

Marcatori: 2’ pt Kurtic (S), 32’ pt Brighenti (C), 2’ st Antonini (C), 12’ st Pecorino (S).

Catanzaro (3-4-3): Fulignati, Brighenti, Antonini, Scognamillo; Situm (23’ st Oliveri), Pompetti, Petriccione (39’ st Veroli), Vandeputte; D’Andrea (22’ st Sounas), Iemmello (23’ st Donnarumma), Ambrosino (22’ st Biasci).

A disposizione: Sala, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Krajnc, Miranda.

Allenatore: Vivarini.

Südtirol (3-5-2): Poluzzi; Kofler (43’ st Ciervo), Scaglia, Cagnano; Molina, Tait, Arrigoni, Casiraghi (36’ st Rauti), Davi; Kurtic (17’ st Broh), Pecorino (36’ st Merkaj).

A disposizione: Drago, Tscholl, Mallamo, Cisco,, Peeters, Lonardi, Odogwu.

Allenatore: Valente.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: De Meo – Luciani Quarto ufficiale: Silvestri.

Var: Abbattista.

AVar: Di Vuolo.

Angoli: sei Catanzaro, due Südtirol.

Recupero: 1‘ pt; 4’ st.

Ammoniti: 40’ pt D’Andrea (C), 44’ pt Scaglia (S), 6’ st Kurtic (S), 17’ st Brighenti (C), 27’ st Arrigoni (S).

Espulsi: 35’ st Brighenti (C).

Risultati Serie B

Ascoli – Cremonese 0-0

Lecco – Cosenza 1-3

Parma – Pisa 3-2

Reggiana – Ternana 0-2

Spezia – Cittadella 4-2

Catanzaro – Sudtirol 2-2

Palermo – Como 3-0

Sampdoria – Brescia 1-1

Classifica Serie B

Parma 54 Cremonese 46 Como 45 Palermo 45 Venezia 44 Catanzaro 39 Cittadella 36 Modena 33 Bari 33 Brescia 33 Cosenza 32 Reggiana 30 Pisa 30 Sampdoria 28 Sudtirol 28 Ternana 25 Spezia 25 Ascoli 23 Feralpisalò 21 Lecco 20

