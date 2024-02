Catanzaro: sequestrati 1.500 prodotti non sicuri e privi del marchio “CE”

StrettoWeb

Nell’ambito dei controlli volti al contrasto della contraffazione, della tutela del Made in Italy e della sicurezza prodotti, posti in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, sono stati rinvenuti, in un esercizio commerciale sito in Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e gestito da un cittadino di origine cinese, numerosi prodotti – per lo più giocattoli e vari articoli per feste – non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nello specifico, i militari della Compagnia Soverato, dopo aver svolto accurate indagini sul territorio, hanno sequestrato oltre 1.500 articoli privi del marchio “CE”, delle indicazioni di provenienza nonché delle caratteristiche informative minime relative alla composizione, previste dal D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo.

I finanzieri, dopo aver oltretutto appurato che la maggior parte dei prodotti sequestrati, potenzialmente nocivi, erano destinati ai più piccoli, hanno, altresì, segnalato il responsabile del punto vendita alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni.

Il servizio posto in essere evidenzia l’attenzione del Corpo nell’effettuare un efficace controllo del territorio nonché un costante monitoraggio delle attività economiche in esso presenti: l’attività mira a contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard stabiliti dal Governo in materia di sicurezza, contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori – grandi e piccini – e, in un più ampio spettro, tutela un mercato trasparente e competitivo ove gli operatori economici onesti, che rispettano tutte le regole del mercato, possono beneficiare di condizioni di concorrenza eque.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.