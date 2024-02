Catanzaro di nuovo ripreso: tutto in mezz’ora, con lo Spezia è 1-1

StrettoWeb

La stranezza del calcio. La squadra con meno pareggi di tutta la Serie B, ottiene il suo secondo pareggio di fila. Ancora 1-1 per il Catanzaro, nuovamente ripreso dopo il vantaggio, questa volta in casa dello Spezia: così come contro il Palermo, ad andare avanti è infatti la squadra giallorossa, ma poi arriva il pari ligure. Tutto in mezz’ora. Il gol che sblocca il match è di Iemmello al quarto d’ora, ma intorno alla mezz’ora ecco l’1-1 di Jagiello. Nella ripresa non succede nulla. La vittoria manca così dal 12 gennaio, mentre in classifica il Catanzaro rimane 7°, ma si accorcia la distanza dalle inseguitrici.

Spezia-Catanzaro 1-1, il tabellino

Marcatori: 13’ pt Iemmello (C), 35’ pt Jagiello (S).

Spezia (3-4-2-1): Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou (24’ st Tanco); Mateju, Nagy, Esposito S., Cassata (33’ st Vignali); Verde (39’ st Bandinelli), Jagiello (33’ st Moro); Falcinelli (25’ st Esposito F.)

A disposizione: Crespi., Cipot, Pietra, Di Serio, Corradini, Mühl, Candelari. Allenatore: D’Angelo

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (28’ st D’Andrea), Verna ( 44’ st Oliveri), Pompetti (17’ st Petriccione), Vandeputte; Biasci (17’ st Ambrosino), Iemmello (44’ st Pontisso). A disposizione: Sala, Borrelli, Krajnc, Miranda, Stoppa, Brignola, Donnarumma Allenatore: Vivarini

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Raspollini-Niedda Quarto ufficiale: Scarpa

Var: Nasca

Ass: Longo

Angoli: 5 Spezia, 3 Catanzaro

Recupero: 1‘ pt; 6’ st

Ammoniti: 26’ pt Situm (C), 32’ pt Biasci (C); 9’ st Veroli (C), 28’ st Petriccione (C), 35’ st Vandeputte (C), 38’ st Bertola (S), 49’ st Moro (S).

Risultati Serie B, 23ª giornata

Brescia-Cittadella 2-0

Cosenza-Pisa 1-1

Parma-Venezia 1-1

Reggiana-Feralpisalò 1-1

Classifica Serie B

Parma 48 Venezia 41 Cremonese 41 Palermo 39 Como 39 Cittadella 36 Catanzaro 35 Brescia 32 Modena 31 Reggiana 29 Cosenza 28 Bari 27 Pisa 27 Sampdoria 26 Sudtirol 24 Ascoli 22 Ternana 21 Feralpisalò 21 Spezia 21 Lecco 20

