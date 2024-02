Catanzaro, Noto: “presto un centro sportivo. E su Vandeputte…”

StrettoWeb

Il Presidente del Catanzaro Floriano Noto ha annunciato importanti novità, parlando di presente e futuro prossimo, intervistato da “Coffee Bar”, un programma su TeleA1 che parla di Cosenza, anche in ottica derby di Calabria, che si giocherà tra dieci giorni. “Non mancheranno sicuramente gli sfottò – le sue parole riportate da US Catanzaro Calcio News – ma le due tifoserie hanno la maturità per far sì che sia una giornata di festa per l’intera Calabria”.

Uno degli argomenti più interessanti è quello relativo al futuro del calcio a Catanzaro con la famiglia Noto. Un futuro che passa, così come richiede il calcio attuale a ogni latitudine e in ogni categoria, dalle strutture. “Ci divertiremo quando avremo la certezza della salvezza. Se dovessimo andare in Serie A sarebbe sicuramente un successone, ma ci troveremmo spiazzati sia come strutture che come infrastrutture. Il Catanzaro si sta muovendo in questa direzione con la costruzione di un centro sportivo all’avanguardia, ben strutturato, con sei campi di calcio”.

“Il Catanzaro, finché ci sarà la famiglia Noto – prosegue il patron giallorosso – sarà votato alla sostenibilità. Non possiamo permetterci spese folli, come quelle del Parma che in tre anni ha fatto investimenti importanti. Abbiamo uno staff tecnico-dirigenziale che ci garantisce di costruire valorizzando in prospettiva e puntando su giovani interessanti”.

Chiusura sul mercato e su Vandeputte: “è un giocatore blindato dalla società fino al 2026, per noi è un elemento fondamentale e non ci pensiamo proprio a cederlo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.