Il Catania vola in finale di Coppa Italia Serie C: serata da sogno in un Massimino sold out

Serviva ribaltare l’1-0 dell’andata. E, con un Massimino così, è tutto più semplice. Il Catania ci riesce, in una serata da sogno: batte il Rimini per 2-0 e vola in finale di Coppa Italia Serie C, dove affronterà il Padova. E’ una serata da sogno, dicevamo, perché è il Massimino ad essere da sogno: da Serie A, sold out, trascina la squadra di Lucarelli al grande traguardo.

L’1-0 è annullato praticamente subito, al quarto d’ora, con il gol di Cicerelli. Il 2-0 arriva invece nel finale, con Castellini, che nelle grandi serate evidentemente si esalta, dopo la doppietta alla Juve Stabia di qualche giorno fa. Finale pazzo e al cardiopalma, con un recupero monstre e un gol del Rimini al 98′, annullato però dall’arbitro.

