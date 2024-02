Casali del Manco pensa al nuovo logo della Biblioteca comunale

StrettoWeb

Dotare la Biblioteca comunale di un segno grafico unico e riconoscibile, che sia identificativo del territorio e della cultura locale. Questo lo scopo dell’avviso pubblico promosso dal Comune di Casali del Manco, finalizzato all’ideazione del logo della Biblioteca comunale. Il logo sarà scelto in base all’attinenza al tema ed all’originalità della proposta grafica, nonché al pregio estetico, alla facilità di realizzazione ed uso ed alla riproducibilità su vari tipi di supporto e dovrà riportare alcuni elementi obbligatori, quali il libro come veicolo di conoscenza e libertà e, naturalmente, la denominazione biblioteca.

Il 14 aprile prossimo, la Biblioteca, sorta nell’ex sede municipale di Spezzano Piccolo di via Annunciata e realizzata interamente con risorse di bilancio, compirà un anno. Oggi dispone di oltre tredicimila volumi, tutti catalogati nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), suddivisi in tante sezioni, molte delle quali dedicate ai bambini ed ai ragazzi.

Così come prevalentemente per i giovani sono stati pensati i laboratori e gli strumenti tecnologici che, insieme ad una connessione veloce wi-fi e ad una stampante laser, sono a disposizione di tutta la cittadinanza. È un luogo della collettività la Biblioteca comunale, dove l’inclusione è la parola d’ordine e dove quotidianamente vengono organizzate presentazioni di libri, convegni, dibattiti, mostre e via dicendo.

Un posto accogliente dove poter studiare, leggere, rilassarsi,

confrontarsi e semplicemente socializzare. Un fiore all’occhiello per l’amministrazione comunale casalina che, anche in vista di questo importante primo compleanno, ha inteso promuovere un concorso di idee per la realizzazione di un logo identificativo di questo spazio dedicato alla cultura, alla conoscenza, alla crescita ed all’integrazione.

“Invitiamo la cittadinanza a dare sfogo alla propria creatività – dice il Sindaco

Francesca Pisani – e a contribuire personalmente alla realizzazione dell’identità della Biblioteca comunale, che è patrimonio di tutti i casalini. L’idea progettuale dovrà essere espressione non solo della cultura, ma anche del nostro territorio e delle sue ricchezze. Verrà selezionata da un’apposita commissione e l’autore o l’autrice riceverà una targa ricordo da parte dell’amministrazione comunale”.

“Sarebbe molto bello festeggiare il primo anno di attività della Biblioteca comunale – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Giulia Leonetti – con un logo personalizzato, intriso di significati e di storia. E sarebbe ancora più bello se, a

progettarlo, fosse un cittadino o una cittadina di Casali del Manco, i quali sono ben consapevoli del valore di un luogo come la nostra Biblioteca, grazie alla quale si sta

realizzando in pieno l’obiettivo dell’amministrazione di investire sul ruolo sociale

della cultura”.

C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 25 marzo 2024 per far pervenire la propria proposta, in busta chiusa e anonima, all’ufficio Protocollo del Comune. L’avviso pubblico per l’ideazione del logo, con tutte le informazioni necessarie, è disponibile sul portale istituzionale www.comune.casalidelmanco.cs.it.

