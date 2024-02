StrettoWeb

Supporto alle categorie fragili: anche a Casali del Manco è attivo il progetto PIS, Pronto Intervento Sociale, finanziato con risorse del Fondo Povertà, così come in tutti i Comuni dell’ambito territoriale sociale n.1. Un’equipe composta da coordinatori di progetto, educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori sociali e culturali ed autisti oss per i trasporti emergenziali, saranno a disposizione delle fasce sociali più deboli per cercare di dare risposte ai loro bisogni primari.

Il progetto PIS durerà cinque mesi, eventualmente prorogabili, e prevede una serie di servizi, tra i quali quelli di supporto abitativo e di sanificazione degli ambienti domestici, alla persona (come l’acquisto di beni di prima necessità e l’emergenza freddo/caldo), di supporto al benessere ed alla salute (come la consegna di farmaci a domicilio o il trasporto sociale). La centrale operativa mobile, attiva h24, dispone di due numeri telefonici dedicati: 329 6907223 e 329 6549316.

“Il progetto PIS – ha affermato il Sindaco Francesca Pisani – rientra in una serie di azioni promosse dall’amministrazione comunale, attraverso il settore Welfare, tese a supportare concretamente le fasce più vulnerabili della popolazione residente nel nostro territorio. Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto, consapevoli che dopo la pandemia ed il lockdown, tante problematiche sociali si sono accentuate e necessitano di un’attenzione particolare”.

