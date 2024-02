Carnevale, lo spettacolo dei carri di Acireale nonostante la tempesta: da Ciao Darwin ai migranti

StrettoWeb

Torna il Carnevale e torna il grande spettacolo di Acireale, in cui la festa storica è una tradizione. Anche quest’anno, tante giornate con le sfilate dei carri allegorici a farla da padrone. Questa volta, però, con qualche intoppo di troppo: la tempesta. Un po’ di pioggia, ma soprattutto tanto vento, hanno costretto gli organizzatori a velocizzare le operazioni, con la sola sfilata. Nonostante ciò però, come sempre, tantissime persone accorse da ogni parte della Sicilia, della Calabria e non solo.

Diversi i temi affrontati nella sfilata. I carri più belli quelli di Ciao Darwin, con Paolo Bonolis e Madre Natura, quello sul Senso della Vita, su tutti i mali del mondo; poi ancora quello sulla deturpazione delle grandi opere e – uno dei più significativi – quello sull‘immigrazione clandestina e sui barconi degli immigrati, che sbarcano nelle acque europee con mezzi di fortuna. A corredo dell’articolo alcune immagini.

