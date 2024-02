Carnevale di Curinga, da trent’anni allegria e voglia di divertirsi

StrettoWeb

Allegria e voglia di divertirsi.

Anche quest’anno non tradisce le attese il Carnevale di Acconia di Curinga. Un evento storico, da queste parti vissuto da oltre trent’anni come un momento di aggregazione comunitaria, arte e cultura. La spinta all’evento, giunto alla 34esima edizione, arriva dall’Associazione “Vivi Acconia”. Il coinvolgimento, però, è generale. Oltre al sostegno dell’amministrazione comunale di Curinga e della Regione Calabria, c’è anche la vicinanza delle attività commerciali cittadine e della popolazione.

Il risultato sono dieci maestosi e fantasiosi carri allegorici realizzati da sopraffini maestri della cartapesta e maestranze che nel corso degli anni hanno perfezionato tecniche e realizzazioni lasciandole in eredità alle entusiaste nuove generazioni. Dopo “l’anteprima” di domenica scorsa, sfileranno per le strade di Curinga sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio in una festa di colori, maschere, musica e coreografie. Un corteo dall’allegria contagiosa, una magia colorata che non risparmia grandi e piccini.

Visitatori e gente del posto, insieme, per uno spaccato di Calabria diversa e particolare.

Uno solo il leit motiv: divertimento allo stato puro e socialità coinvolgente fino a tarda sera tra balli ritmati e svaghi contagiosi con l’idea di trasferire per le vie cittadine la satira politica mondiale e nostrana, i personaggi intramontabili dei cartoni animati e dei film. “Vi diamo appuntamento a sabato, domenica e martedì prossimi – dicono gli organizzatori -. Vi travolgeremo con l’allegria contagiosa del nostro carnevale e dei nostri giganti di cartapesta. Siamo sicuri che non vorrete andar via. Sarà una festa che non dimenticherete”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.