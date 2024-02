Carnevale di Castrovillari, la Parata della Gioia slitta al 18 febbraio

StrettoWeb

Non è consuetudine prolungare il Carnevale oltre il mercoledì delle ceneri, quest’anno però la Pro Loco, Ente organizzatore dell’evento, ha dovuto fare uno strappo alla regola dal momento che la prima sfilata, quella di domenica 11 febbraio è stata annullata per le avverse condizioni atmosferiche. In una riunione congiunta Pro Loco-Amministrazione Comunale, si è deciso di rinviare a domenica 18 febbraio per concludere questa 66° edizione. Due motivi, hanno evidenziato, il Presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli, il Direttore Artistico, Gerardo Bonifati e il Sindaco, Domenico Lo Polito; in primo luogo dare la possibilità a chi ha lavorato, scuole e cittadini, per mesi alla realizzazione dei costumi e carri allegorici, poter com’è consuetudine esibirsi in due sfilate e soprattutto cercare di venire incontro alle attività commerciali, dopo il mancato introito di domenica scorsa.

E così il programma di domenica 11 è slittato a domenica 18 febbraio. Si parte dalla mattina alle 10.30 da Canal Greco, con la “Parata della Gioia”, manifestazione curata da Tiziana La Vitola che, ogni anno raggruppa centinaia di bimbi in maschera in un serpentone colorato e gioioso, accompagnati dalla Madrina del Carnevale, Ginevra Pia Grande. Nel corso della mattinata saranno premiati i vincitori della XVIII^ edizione del “Concorso Artistico del Manifesto “Carnevale dei Bambini” evento che nasce in collaborazione con le scuole cittadine e l’apporto dei club di servizio, Lions, Rotary, Kiwanis e Lions Castello Aragonese.

In attesa della sfilata, e a chiusura, nella centralissima Piazza Municipio, Tributo Queen of Bulsara – Italian Tribute Band dove il gruppo ricreerà le più significative canzoni dell’incredibile e meravigliosa storia del mito ineguagliabile dei QUEEN. Alle ore 15.30 partirà, da Corso Calabria, lungo Corso Garibaldi per arrivare nella centralissima Piazza Municipio, il lungo serpentone, oltre 1000 figuranti, della sfilata dei Gruppi Mascherati, Carri Allegorici. Qui la giuria tecnica, valuterà i Gruppi iscritti al concorso intitolato a “Franco Minasi”. I voti di martedì si andranno a sommare a quelli di domenica, solo allora si conoscerà, nelle due categorie di gruppi mascherati e del concorso carri allegorici, vincitori di questa edizione.

Inoltre anche il pubblico potrà dare la propria preferenza attraverso la Lotteria del Carnevale, nell’ambito della classifica popolare. Ben 66 premi in palio; primo premio, uno Scooter “Wottan Storm 125”, offerto da Motormania Lanzillotta di Cassano Jonio. L’estrazione avverrà il 24 febbraio 2024 alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Castrovillari, alla presenza di Pubblici Ufficiali e di membri della Pro Loco. Nel corso della serata consegna Premio Concorso “Vetrine e Maschere” e Premio Concorso “Sirinata d’a Savuzizza”.

La sfilata sarà impreziosita da postazioni radiofoniche con Radio Nord Castrovillari e Radio LivEvent. Per i Carri Allegorici e Gruppi in Maschera del circondario che, volessero partecipare alla Sfilata fuori concorso, basta chiamare, nel più breve tempo possibile alla Pro Loco 0981-27750. Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI, il Comitato Difesa Consumatori, I.G.F. sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand Miss Italia, Repubblica Italiana, e Castrovillari Città Festival.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.