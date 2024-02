Il Carnevale di Castrovillari è anche musica | I CONCERTI

StrettoWeb

Tanti gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone della 66° edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore che partirà il 3 febbraio per concludersi il 13 febbraio. Si parte il 9 febbraio alle ore 19.00 da Piazza Municipio con lo spettacolo di Diego Sanchez: “Tutte Donne insieme a me… show tributo a Massimo Ranieri”. Lo spettacolo interamente tratto da “Canto perché non so nuotare… da 40 anni” ripercorre, grazie al mattatore della serata Diego Sanchez artista napoletano poliedrico, i 40 anni e più di carriera del grande artista, Massimo Ranieri. Il concerto continuerà poi al Pala Organtino, Area Mercatale alle ore 21.30

Sempre venerdì 9 febbraio alle 19.30 “Gli anni veloci”, Concerto Calabria Sona, Piazza Municipio. Giovani del territorio del crotonese con la passione per i cantautori italiani. Nascono tra il 2016 e il 2017 grazie all’incontro con lo scrittore Carmine Abate. Il nome della band deriva infatti dal libro “Gli anni Veloci” di Carmine Abate, il quale scrive: “Le parole di Lucio Battisti e Rino Gaetano per cantare un amore che corre veloce”. Molto attivi nei locali della zona, stanno man mano componendo i loro brani originali per raccontare in musica la loro terra.

Sabato 10 febbraio, è ancora la piazza teatro di musica. Alle 20.30 di scena il “Suono Etno Popolare” con Carmine Mazzotta e i Castrum; un viaggio tra tradizione e innovazione della musica etno-popolare del Sud Italia, come la tarantella calabrese, la pizzica salentina e la tammurriata. Il nuovo grande progetto Castrum (così amano definirlo) si compone di QUATTRO musicisti, che sono: -Carmine Mazzotta: chitarra, voce solista -Gabriele Perrelli: fisarmonica, pianoforte -Fabio Malomo: tamburelli, percussioni -Giuseppe Mazzotta: tamburelli, Darbuka, Djambè.

A seguire “U mundu balla” con i Taranta Nova e la splendida voce di Ylenia Cuzzolino. Ylenia grazie alla collaborazione con il maestro Eugenio Bennato e al suo compagno di tanti viaggi, Francesco Martucci, crea il progetto: TARANTA NOVA con un modo nuovo di vedere la musica tradizionale. Il grande Maestro Bennato, la definisce “una brigantessa e potrebbe essere la nuova Gabriella Ferri”.

Nel 2023 nasce dalla collaborazione di Rocco Pedatella e Mario Albi, compositore e pianista del Cet Mogol, l’album, Musica va, dalla collaborazione di Rocco Pedatella e Mario Albi, compositore e pianista del Cet Mogol nasce “Musica va”, U’ mundu balla, “L’occhiata e Tieni il tempo”, brano che vede la collaborazione di Cisco Bellotti. Oggi grazie all’ingresso di nuovi musicisti e strumenti quali la chitarra elettrica, la fisarmonica e l’organetto, lo stampo del gruppo dei Taranta Nova si rinnova e va avanti con concerti importanti in Italie e all’estero.

Domenica 11 febbraio si parte dalle ore 12,00 con il concerto per bambini con Silvia Alibrandi, reduce dal suo nuovo singolo “2000 Metri”; con le più belle canzoni dei cartoni di Walt Disney; concerto inserito nella “Parata della Gioia” sfilata di mascherine.

Silvia Alibrandi nel 2019 entra a far parte della compagnia del Teatro degli Eroi di Roma. Interpreta il ruolo di Margot Frank nello spettacolo “Anna Frank il musical!”. Fino ad arrivare nel 2023 nel quale interpreta Anna in “Closer” con la regia di Alessio Inturri.

Alle 19.30 sempre di domenica a chiusura della prima grande sfilata di “Gruppi e Carri allegorici”, Tributo Queen of Bulsara – Italian Tribute Band dove il gruppo ricrea le più significative canzoni dell’incredibile e meravigliosa storiadel mito ineguagliabile dei QUEEN. La band formatasi nel 2006 da Ottavio Liguori (batteria e cori), a cui si associa da subito Salvio Schiano (tastiere, synths e programming).

Dopo vari cambi di line-up, si aggiungono accomunati dalla passione per il geniale e trascinante quartetto inglese: Stefano Di Meglio (basso e cori); Vito Di Costanzo (chitarra e cori) e nel 2016 si unisce alla band Simone Valori alla voce e al piano. Nel 2014 ricevono il prestigioso premio internazionale Albatros Musica & Cultura. Attualmente i QUEEN of Bulsara sono impegnati in un nuovo tour con un nuovo e travolgente spettacolo chiamato: Queen’s Magic Years!

Lunedì 12 febbraio alle 20,00 in Piazza Municipio si chiude la carrellata di musica con il concerto Calabria Sona con “SUONI LONTANI” da Fagnano Castello. La band nasce nel 2017 da un gruppo di amici animati da una grande passione per la musica popolare, facendola in maniera interamente live con l’intento di regalare allegria a chi ascolta. Il quintetto è formato dalla voce e fisarmonica di Sandro Giovane, la chitarra di Luca Perrone, organetto e strumenti tradizionali di Vincenzo Pio Serra, la batteria di Giuseppe Sagulo e il basso elettrico di Francesco Valente. L’attuale formazione in questi anni si esibisce in tantissime piazze e nelle feste a carattere popolare.

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Mediocrati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’EPLI, il Comitato Difesa Consumatori, I.G.F. sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand Miss Italia, Repubblica Italiana, e Castrovillari Città Festival.

