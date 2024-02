Carnevale Agropastorale di San Salvatore: tradizione, partecipazione e divertimento

StrettoWeb

Nel cuore della Valle del Sant’Agata, il Carnevale Agropastorale di San Salvatore tenutosi lo scorso 13 febbraio, si è rivelato un evento straordinario, un’occasione unica per immergersi nella tradizione, nel divertimento e nell’allegria condivisa. Le strade di San Salvatore si sono trasformate in un teatro vivente, animato dal suono dell’organetto, delle zampogne e del tamburello, mentre grandi e piccini si sono uniti per celebrare una festa senza eguali.

La giornata del Martedì Grasso, tinta di colori e di gesti antichi, è stata il culmine di un’esperienza che ha coinvolto interi borghi, unendo comunità in sinergie eccezionali. La partecipazione attiva delle associazioni locali, tra cui il Gruppo la Ginestra di San Salvatore, la Parrocchia di Cataforio-San Salvatore con il nostro stimato parroco Don Saverio Caccamo, e gli Agatini di Cataforio con l’amico Antonio Cutrupi, ha reso possibile questo evento straordinario.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, veri protagonisti dietro le quinte, che con dedizione, sacrificio e un forte senso di appartenenza hanno reso possibile il successo di quest’anno. Le strade di San Salvatore si sono riempite di maschere dalle vesti vecchie e macabre, ma ricche di storia e tradizione, mentre il corteo si è mosso al ritmo della tarantella, portando in vita satira, miti agro-pastorali e antiche farse.

L’iniziativa della Pro Loco ha rappresentato un’importante occasione per preservare e tramandare alle future generazioni il ricco patrimonio culturale della Valle del Sant’Agata. Le polpette “Sarbaturote”, preparate con ingredienti locali, hanno deliziato i partecipanti, offrendo un assaggio autentico della tradizione culinaria locale.

Il Carnevale Agropastorale di San Salvatore non è soltanto una celebrazione, ma un rito collettivo, un’esperienza che unisce passato e presente, tradizione e innovazione. Le maschere, i suoni e le danze hanno trasportato i visitatori in un mondo di allegria e divertimento, riflettendo l’anima autentica di una comunità che celebra le proprie radici con orgoglio e gioia.

Grazie alla partecipazione attiva dei visitatori e al coinvolgimento di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, il Carnevale Agropastorale di San Salvatore si conferma un’esperienza indimenticabile, un viaggio nel cuore della cultura e della tradizione calabrese. Che possa continuare a illuminare le strade di San Salvatore per molti anni a venire, portando gioia e vitalità a tutti coloro che vi partecipano.

