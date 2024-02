Carnevale a Milazzo, tanto entusiasmo e partecipazione

StrettoWeb

Va in archivio con un bilancio ampiamente positivo il “Carnevale del mare” promosso dall’Amministrazione comunale di Milazzo in collaborazione con alcune associazioni e privati che hanno risposto all’appello del sindaco Pippo Midili e degli esperti Lucia Scolaro e Franco Russo.

Partecipazione e momenti di grande gioia, spensieratezza e festa per tutta la comunità hanno caratterizzato le tre giornate dell’evento conclusosi ieri sera con la premiazione dei partecipanti.

Sul podio, il “Galeone dei pirati” della parrocchia del Sacro Cuore, capitanato da padre Dario Mostaccio, seguito dal carro “Olimpo in festa” dell’associazione “La Fenice”. Al terzo posto la scuola di musica “La chiave del ritmo” di Davide Nastasi, con il quadro “un mare di note”, mentre una menzione speciale è stata attribuita all’Arlecchino di Stefano De Luca. Ex aequo gli altri bellissimi quadri realizzati da: Scuola ballo Anna Carroccio con “l’acqua del mare”, Dream dance con “il mondo marino”, Mu.ma con “dalla munnizza alla biddizza”, Diamond dance con “oceania”, Quii in teatro con “le maschere della commedia dell’arte”, Istituto comprensivo 2 con “i marinai”, la banda musicale Mascagni con “le meduse” e l’associazione Borgo antico di Enzo Paci.

“Una promessa mantenuta – spiega Lucia Scolaro, esperta del Sindaco per i grandi eventi – nata dalla richiesta del mondo dell’associazionismo, dei giovani, delle parrocchie, delle scuole di ballo che hanno risposto dimostrando che c’è una città viva, civile ed energica, che ha voglia di aggregarsi per vivere momenti di serenità e di festa. Quattrocento, le persone impegnate direttamente nei vari quadri, che sono riusciti a coinvolgere in modo strepitoso tutta la città. E ha poca importanza chi è salito sul podio, perché hanno vinto tutti. Ha vinto l’entusiasmo, la condivisione e la capacità di fare squadra”. La prof. Scolaro ha voluto ringraziare i dirigenti comunali, la Polizia locale, la Croce Rossa, la Protezione civile, l’esperto Franco Russo, la dipendente Melania Merrina, l’Area Marina Protetta. Viva soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Pippo Midili, che con un post di ringraziamento ha dato appuntamento al Carnevale 2025.

