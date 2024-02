Candeggina nel vino della Messa, tragedia sfiorata per un parroco calabrese | VIDEO

Incredibile intimidazioni a Pannaconi, frazione di Cessaniti in provincia di Vibo Valentia. Sfiorata la tragedia sabato scorso durante la Messa pomeridiana nella chiesa di San Nicola, il parroco don Felice Palamara, più volte bersaglio di intimidazioni, ha rischiato di ingoiare della candeggina mescolata al vino utilizzato per la celebrazione. Immediatamente, il prete, si è accorto che qualcosa non andava ed ha sospeso la Messa.

“Persona sempre disponibile con chi ha bisogno”

Molti cittadini, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sono increduli per quanto successo: “queste cose non vanno bene. Lui è un grande sacerdote, sempre disponibili con tutti che aiuta chi ha bisogno“.

Una donna, invece, nel condannare quanto accaduto, rimarca: “Pannaconi non è così come ci dipingono. Sì, è un fatto molto grave ma l’incidenza della criminalità è in media con le altre città calabresi”.

L’appello del Vescovo

Il Vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea è al corrente, Attilio Nostro, ha voluto lanciare un appello alla comunità: “la Diocesi sta vivendo un momento di sofferenza a causa di atti intimidatori che nulla hanno a che fare con la normale vita cristiana delle parrocchie. Per questo mi appello nuovamente alle comunità cristiane perché non si lascino scoraggiare da questo linguaggio di violenza. Non dobbiamo cedere a questa logica, facendoci tentare dallo sconforto e dalla rabbia. Non possiamo accettare questo linguaggio, non dobbiamo rispondere all’odio con odio, sapendo che non è possibile dialogare davvero con chi si rifiuta di farlo”.