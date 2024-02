Calabria sgomenta per la morte del piccolo guerriero Lorenzo Chiari

StrettoWeb

Una comunità sgomenta, quella del piccolo paese di San Vincenzo La Costa, in provincia di Cosenza: da ieri, il cielo, conta una stella in più, prematura forse, ma luminosissima. I cittadini piangono la scomparsa di Lorenzo Chiari, un bambino di solo 10 anni deceduto all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù della capitale. Una brutta malattia lo ha strappato alla vita, all’amore della sua famiglia, all’affetto dei suoi amici e alla sua grande passione, quella per il calcio.

Lorenzo, infatti, era un piccolo campione che si destreggiava tra tiri nell’Asd Soccer Montalto che, sgomenta, ricorda il suo piccolo grande calciatore. “È così difficile capire e accettare la morte, ma lo è ancora di più a questa età. I suoi sogni spazzati via in modo innaturale a solo 10 anni. Un guerriero, un combattente, sempre con il sorriso stampato sul suo dolce viso. Vola sempre più in alto che puoi piccolo Lorenzo, resterai sempre nel mio cuore”, sono le parole del Presidente Danilo Le Rose. La comunità di San Vincenzo La Costa accompagnerà Lorenzo nel suo ultimo viaggio questa mattina, domenica 4 febbraio, nella Chiesa di San Vincenzo Martire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.