Calabria, al via la riqualificazione delle aree degradate di Trebisacce

Migliorare la qualità del decoro urbano; trasformare le aree più degradate in centri e luoghi di aggregazione; promuovere il recupero di beni pubblici, lo sviluppo dei servizi sociali, le attività culturali, didattiche e sportive. Rimuovere i rischi per l’incolumità e la salute pubblica. Creare luoghi di ritrovo per favorire l’integrazione e l’inclusione. Sono, questi, gli obiettivi degli interventi che interesseranno via Evangelista Torricelli, via Enrico Fermi e viale della Libertà.

Finanziati per oltre un milione e trecento mila euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (2015) nell’ambito del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, i lavori partiranno a breve.

Un’area verde in Via Torricelli

Gli interventi di riqualificazione in quest’area prevedono, tra le altre cose, la messa in sicurezza della viabilità antistante l’asilo comunale De Amicis e la sistemazione del cortile. Qui saranno rifatti i marciapiede ed i camminamenti per consentire anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno installati nuovi giochi e arredi.

Sarà ristrutturato il cavalca ferrovia, elemento di collegamento tra il centro ed il Lungomare. Saranno installati lampioni per la pubblica illuminazione e realizzata un’area parcheggio. Gli interventi prevedono, inoltre, la demolizione del corpo di fabbrica abbandonato, un’adeguata illuminazione della piazza e della via che la collega alla strada principale; l’area Free WI-FI Zone, la realizzazione di una gradinata, di nuove pavimentazioni e arredo urbano.

Gli interventi prefissati per l’Area B consisteranno, tra le altre cose, nella riqualificazione del parco adiacente gli edifici scolastici mediante realizzazione di percorsi pedonali attrezzati; nel posizionamento dell’illuminazione a LED; nella realizzazione di una rotatoria all’incrocio di Via Volta-Via Mottarone- Via Fermi; nel miglioramento del sistema di raccolta delle acque piovane dell’intera area d’intervento; nel recupero e sistemazione della strada via Enrico Fermi e nell’istallazione di un impianto di Videosorveglianza.

Per l’Area C sono previsti interventi di riqualificazione per ridare importanza e funzionalità all’area ma soprattutto per consentire la fruizione dell’infrastruttura anche per le persone meno abili: dalla realizzazione di un’adeguata area parcheggi alla messa in sicurezza e riqualificazione del cavalcavia esistente mediante risanamento del calcestruzzo, realizzazione di pavimentazione, rifacimento della barriera anti-lancio e installazione di adeguata illuminazione.

