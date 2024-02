StrettoWeb

“Il Si Cobas Calabria aspetta che le assunzioni del personale Oss (operatore socio-sanitario) vengano fatte applicandolo i fabbisogni 2023/2024; dalla Graduatoria OSS dell’Annunziata di Cosenza, troppe criticità emergono ogni giorno per la carenza di questa figura. Abbiamo più volte esposto la situazione della Soc di Neurochirurgia ma esistono altre criticità, tra le più importanti la mancanza in molti reparti del ex presidio Pugliese-Ciaccio degli Oss nei turni notturni (Geriatra uomini e donne, Ortopedia uomini e donne, Utic, Cardiologia degenza, Medicina uomini, Ostetricia e Ginecologia etc etc) la carenza in radiologia e nella zona grandi macchine, (risonanza e Tac) che dopo la cessazione dei lavoratori della ditta esterna, si stanno verificando tanti aspetti negativi che influiscono sulla gestione da parte degli OSS del proprio lavoro nelle rispettive Soc di appartenenza“.

Lo si legge in una nota stampa a firma di Roberto Laudini, Coordinatore regionale Si Cobas Calabria. “Anche nel Blocco Operatorio si potrebbe pensare per la figura dell’operatore socio-sanitaro di attivare le reperibilità come accade in altre aziende e asp provinciali – prosegue la nota -. Abbiamo denunciato più volte svariate criticità accadute e ci auspichiamo che la problematica venga risolta aumentando il numero del personale Oss.

Un’altra questione denunciata è la gestione delle visite del Medico Competente, troppi ritardi vengono accumulati e troppe situazioni in bilico restano tali, quindi chiediamo che il servizio del Medico Competente sia potenziato da permettere una migliore gestione delle visite mediche“.

“Per quanto riguarda la figura infermieristica ci auspichiamo che si faccia subito un concorso a tempo indeterminato (Azienda Zero) per avere a disposizione le unità necessarie per essere assunte a tempo indeterminato perché il nostro pensiero è quello che solo le assunzioni da fabbisogno a tempo indeterminato possano dare stabilità al lavoro nei nosocomi ospedalieri.

Per quanto riguarda il presidio ex Policlinico Universitario di Germaneto vale quando detto per il Pugliese-ciaccio, attivare le assunzioni di questa figura e prevede in tutti reparti o quasi la figura del Oss nei turni notturni.

Il Si Cobas Calabria è un sindacato di lotta e racconta le problematiche che accadono quotidianamente nei reparti ospedalieri, siamo DIVERSI dai Sindacati politici che purtroppo hanno interessi particolari ad arricchire le tasche di chi li comanda“, conclude la nota stampa.

