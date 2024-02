Calabria, invalido aggredisce e minaccia la moglie: arrestato

StrettoWeb

Un altro caso di violenza domestica nel cosentino: ieri pomeriggio, 6 febbraio, un uomo di 64 anni è stato tratto in arresto a seguito di aggressione nei confronti della moglie. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la consorte, a seguito di una furiosa lite scoppiata nella loro abitazione presso il centro storico di Mandatoriccio. L’uomo, a causa della sua condotta violenta, era già stato denunciato dalla vittima nell’ottobre 2022, ma la convivenza tra i due è proseguita tra litigi e minacce che hanno minato la stabilità emotiva e l’incolumità fisica della donna.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, ricevuta la segnalazione, si sono precipitati sul posto: nonostante la presenza dei militari, il 64enne ha proseguito con le minacce di morte pertanto, con calma a causa di un’invalidità fisica, è stato bloccato e condotto in caserma. Sull’accaduto si è espressa la Procura di Castrovillari la quale, dopo aver raccolto sufficienti indizi, ha optato per la traduzione in carcere dove l’indagato rimarrò a disposizione dell’A.G. La donna, intanto, è stata messa al sicuro.

