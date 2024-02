“Caduta libera” di Gerry Scotti in onda da Reggio Calabria

StrettoWeb

Avete presente “Caduta libera”, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti in cui i partecipanti sconfitti finiscono dentro una botola? Se qualcuno vi ha detto – o se avete letto – che il programma va in onda dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, a Milano, ecco, è una grande bufala. Una fake news. Il programma, infatti, va in onda da Reggio Calabria, precisamente da Via Ferraris, dove si può osservare – dal video in alto – la vera e propria botola, quella al naturale.

Si tratta di un’enorme e profonda buca a un passo da un’attività commerciale. Il titolare, intervistato da Graziano Tomarchio, fa – anch’egli – ricorso all’ironia nell’intervista a StrettoWeb. “E’ così da più di un anno e mezzo, l’ho adottata ormai, è la mia buca preferita. Aspettano che si faccia male qualcuno, come fanno sempre. Questa era una perdita d’acqua per tutta la Via Ferraris, ha rotto anche la fognatura. In quest’anno e mezzo PEC e telefonate, ma la buca è da due anni e mezzo. Da ‘un diamante è per sempre’ a ‘una buca è per sempre’, è così a Reggio Calabria. Io ormai mi sono arreso, spero solo non si faccia male qualcuno. Benvenuti a Beirut, anzi forse Beirut è meglio“.

Non solo la “botola”, comunque. C’è anche sporcizia, degrado, rifiuti. E, se anche c’entra poco con il film, per il titolo è azzeccato: oltre a “Caduta libera” volete girare anche un altro film di “Er monnezza”?

