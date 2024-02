Bus con 40 studenti finisce fuori strada e si ribalta

StrettoWeb

Un brutto incidente si è verificato questa mattina a Potenza. Un bus che trasportava 40 studenti è andato a finire fuori strada, ribaltandosi, per evitare l’impatto con un’automobile, in una cunetta all’ingresso di Baragiano. Tutte le persone a bordo del mezzo, tra cui i 40 studenti, non hanno avuto gravi conseguenze, mentre ad avere la peggio è stato il conducente della vettura.

Quest’ultimo, alla guida di un’Alfa Romeo 147, si troverebbe in gravi condizioni, essendo rimasto incastrato nella macchina. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso. Sull’incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Potenza.

