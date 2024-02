Brutto incidente sulla SS106, auto ribaltata: 4 feriti, anche un bambino

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle ore 20:30 sulla SS106 Taranto- Reggio Calabria in provincia di Cosenza e precisamente a Corigliano Rossano. Il sinistro è stato tra due suv che si sono scontrati abbastanza violentemente tanto che uno dei due ha finito la corsa ribaltato. Nello scontro si registrano 4 feriti tra cui un bimbo però fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118.

