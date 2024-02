“Ho una brutta malattia”: l’annuncio shock del sindaco di Cetraro

StrettoWeb

Un malore improvviso, la corsa al Pronto Soccorso e l’ipotesi di una brutta malattia: è accaduto così, da un giorno all’altro, che la vita di Ermanno Cennamo sia cambiata radicalmente. Il primo cittadino del comune di Cetraro, in provincia di Cosenza, ha postato un video sul suo profilo Facebook dove, con voce affaticata, ha parlato al cuore dei suoi cittadini da una stanza sterile dell’Ospedale Maggiore di Parma.

“Non sono solito fare questo tipo di video – ha esordito il sindaco – per parlare delle mie cose personali. Ieri, mio malgrado, non mi sono sentito bene. Ho fatto i dovuti accertamenti al Pronto Soccorso di Cetraro e hanno riscontrato l’ipotesi di una brutta malattia“. Un fulmine a ciel sereno, ma Cennamo non si abbatte: “vorrei ringraziare tutte le persone presenti al Pronto Soccorso che hanno dimostrato grande professionalità e affetto e questo mi sta aiutando molto”.

“Vista la gravità della mia situazione ho sentito i pareri dei molti medici e sono partito alla volta di Parma. Mi trovo in una stanza sterile dell’Ospedale Maggiore dove hanno iniziato tutte le verifiche circa questa mia malattia. Sono qui con i miei figli vicino che mi danno tanta serenità, forza e coraggio. Ho tutta la mia comunità vicino che mi aiuterà ad affrontare questa difficile battaglia”.

Cennamo non sveste comunque i suoi panni da sindaco e ricorda a tutta Cetraro che “l‘attività amministrativa continua perché abbiamo costruito una classe politica intelligente. E anche chi, in questo periodo ha un po’ polemizzato, mi ha fatto sentire il loro calore e il loro affetto. Spero, anzi sicuramente, cercherò di superare questo delicato momento e di tornare a Cetraro per dare fiducia a tutti voi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.