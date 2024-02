Brasile, 300 mila persone in piazza contro il presidente Lula | VIDEO

StrettoWeb

Manifestazione all’Avenida Paulista, nel centro di San Paolo, in Brasile, per protestare contro il governo di Lula. Circa 300 mila persone hanno risposto presente al regista del corteo, il potente pastore evangelico Silas Malafaia, alleato di Bolsonaro in numerose battaglie politiche, che ha affittato tre palchi mobili da cui, oltre all’ex presidente, sono previsti interventi di deputati, governatori, e un’orazione dell’ex primiera-dama Michelle.

Il presidente Lula è aspramente criticato dalle opposizione per le sue scelte in politica economica ma anche per il suo approccio di politica internazionale accusandolo di essere un’antisemita.

A San Paolo 300 mila persone in piazza contro il presidente Lula

