Brancaleone: grande successo per l’Ottava edizione del Carnevale dell’area Grecanica

Si conclude il Carnevale dell’Area Grecanica 2024, giunto alla sua VIII Edizione. Quest’anno con altrettante collaborazioni e sinergie che hanno fatto di questa due giorni una vera festa nel nostro paese per adulti e bambini! Il Carnevale rappresenta un momento di aggregazione sociale, e proprio per questo che quando le sinergie diventano realtà, nascono belle iniziative, in grado di aggregare luoghi e persone, in armonia.

Sei Carri Allegorici hanno sfilato per le vie principali della cittadina e le sue frazioni, con tematiche fantasy, ispirate al film Herry Potter, Barbie, i Minions, ma anche tematiche popolari che racchiudono in se tutta l’anima di Brancaleone, come il carro allegorico dedicato a due figure storiche del Calcio Brancaleonese come il Presidente Enzo Galletta ed il Mister Rocco Brando scomparsi prematuramente ma sempre nel cuore e nei ricordi più belli della comunità Brancaleonese che ha emozionato tutti, e poi anche satira genuina, come il carro dedicato al primo cittadino che seduto nel suo ufficio rassicura sempre tutti, pur tempestato da mille telefonate, la Fattoria con a seguito tutte le pecorelle del gregge, in tema simbolico realizzato dalle Catechiste della Parrocchia San Pietro Apostolo che ha divertito tutti.

“Brancaleone si dimostra anche in queste occasioni, una città che vuole sorridere, una città che si apre, che trasmette quei sani valori. Dal 2014 – ha dichiarato il presidente della Pro Loco di Brancaleone –, cerchiamo di rendere questo periodo colorato e divertente, all’insegna della semplicità e soprattutto con la voglia di evadere e far evadere tutti dalla routine quotidiana, fatta anche di momenti poco piacevoli. La gioia dei bambini che si divertono e giocano spensierati è la nostra forza, tutti coloro che collaborano sono sempre stati la nostra forza. Ed è proprio – ha concluso il presidente – con questa forza che vogliamo continuare il cammino, unendo e mai dividere ciò che le sinergie possono creare per questa città“.

La pro Loco di Brancaleone infine intende ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e contribuito personalmente alla buona riuscita dell’iniziativa:

L’associazione Teresa Marino nella persona del suo amatissimo e stimatissimo presidente Mimmo Ritorto

Il Comune di Brancaleone per i Patrocinio morale all’iniziativa

Il gruppo Catechisti della Parrocchia San Pietro Apostolo in particolare le Catechiste

L’APD Brancaleone Calcio

Tutti i commercianti di Brancaleone che hanno sostenuto questa iniziativa,

L’associazione Pensionati Palizzi (presidio ambulanza)

A.N.P.A.N.A. G.EP.A. DI BRANCALEONE (per l’ordine pubblico)

A.N.P.A.N.A. G.EP.A. DI BRANCALEONE (per l’ordine pubblico) Forze dell’Ordine presenti (Polizia Stradale) Carabinieri del Comando di Brancaleone

I trattoristi: Pietro Misiano, Filippo Misiano, Enzo Micò, Andrea Corso, Giuseppe Chiarantano.

Roberto Ciccione, Salvatore Romeo, Ermelinda Romano, Rita Morello

I soci della Pro Loco che si sono spesi a vario titolo all’iniziativa

I ragazzi del Servizio Civile Universale della Pro Loco di Brancaleone

Il signor Giuseppe Benavoli, Nino Palumbo e il Sign. Leone Campanella

Av Insegne di Armonio Vincenzo

Wolf Music di Giuseppe Macrì

Bar stazione di Pasquale Borrello

Cooperativa Scaad – Brancaleone

Il gruppo Giovani di Brancaleone

Il gruppo Animazione che hanno allietato le due giornate: Insieme Per e Son Ries (Ama Gioca, Cresci di Siderno).

