Bonus libri, la scadenza prevista per Corigliano-Rossano | INFO

ll bonus scuola o bonus libri, è un contributo economico riservato alle famiglie in difficoltà che hanno i figli studenti, al fine di favorire il diritto allo studio e avere dei buoni per l’acquisto dei libri scolastici. Il bonus può essere richiesto per l’anno scolastico rispettando, secondo le direttive regionali e i limiti ISEE pari a 10.632. Al comune di Corigliano-Rossano sono stati assegnati fondi, in favore degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I Grado e Scuole Secondarie di II Grado, per oltre 370 mila euro.

La procedura per richiedere il Bonus libri è semplice e diretta. La domanda deve essere inviata direttamente all’istituto scolastico frequentato. Quindi i genitori devono rivolgersi alla loro scuola per informazioni dettagliate sui termini e le modalità di presentazione delle richieste. Le domande andranno inoltrate agli istituti scolastici di riferimento che poi dovranno trasmetterle, entro il prossimo 29 febbraio, agli uffici comunali preposti.

