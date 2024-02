Bomba d’acqua a Cariati: “tragedia evitata grazie alla manutenzione”

StrettoWeb

“Prevenzione e manutenzione periodica: così si è riusciti a scongiurare che le torrenziali piogge della mattinata di ieri potessero arrecare gravi danni sul territorio comunale, come purtroppo accaduto già in passato. La bomba d’acqua abbattutasi su Cariati ha fatto temere il peggio, ma il lavoro svolto nei mesi scorsi, interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua, delle reti fognarie, dei canali di scolo e delle griglie di raccolta delle acque, hanno scongiurato disservizi e situazioni di rischio”. E’ quanto riporta una nota del Comune di Cariati circa il maltempo che ha colpito la cittadina.

“L’adeguata e corretta manutenzione effettuata preventivamente ha evitato che oggi si facesse la conta dei danni, tenendo lontano l’incubo vissuto qualche anno fa dai residenti in zona Santa Maria colpiti da una violenta alluvione. Il pluviometro della stazione meteo del Liceo Scientifico di Cariati ha registrato ben ottantasei millimetri di pioggia in un’ora e mezza. Una quantità notevole, in grado di provocare allagamenti ed esondazioni che, fortunatamente, non si sono verificati”.

“Eppure, nonostante ciò, qualcuno narra di “automobili sommerse, di case invase dall’acqua e scuole sott’acqua”. Nulla di tutto ciò. Qualcuno sarà sicuramente rimasto deluso ma, quella che poteva diventare una reale situazione di pericolo è stata gestita con serietà e competenza. L’Ufficio Tecnico comunale, su cui sono piovuti immotivati e gratuiti attacchi, ha risposto all’emergenza in maniera tempestiva ed ottimale, dimostrando grande responsabilità. Ancora una volta, ed oggi più che mai, l’esecutivo Minò risponde con i fatti“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.