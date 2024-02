Rilancio dell’azione politica e autonomia differenziata, Boccia a Reggio Calabria incontra i vertici del Pd

StrettoWeb

Il capogruppo del Pd a palazzo Madama Francesco Boccia, insieme al senatore e segretario regionale del partito Nicola Irto, ha incontrato nel pomeriggio il gruppo consiliare del Pd, il segretario metropolitano Antonio Morabito ed il segretario cittadino Valeria Bonforte.

La riunione, alla quale non ha presenziato il sindaco Giuseppe Falcomatà che era fuori città per motivi di natura personale, si è svolta a palazzo San Giorgio ed è servita a fare “il punto della situazione in riva allo Stretto, prima di trasferirsi a Vibo per la direzione regionale del partito”.

Boccia ha sottolineato l’importanza “del ruolo del Pd su un territorio come quello di Reggio Calabria che ha bisogno di saldi punti di riferimento per continuare a risalire la china, dopo il malgoverno delle destre e il commissariamento del Comune. Unanime è stata poi la condivisione di moltiplicare gli sforzi per raggiungere la massima condivisione della linea politica e di rilanciare, a tutti i livelli, l’azione amministrativa. Attenzione, infine, sulla riforma voluta dalla Lega e relativa all’autonomia differenziata con l’inizio di una discussione che sarà proseguita nei singoli circoli dem per avviare una mobilitazione complessiva in grado di fermare una proposta normativa che rischio di compromettere l’unità d’Italia e di spazzare via ogni tipo di speranza di progresso per le Regioni meridionali.

