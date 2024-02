Bilateralità nel terziario, a Vibo Valentia le novità in materia lavoro 2024

StrettoWeb

Si terrà mercoledì 21 febbraio alle ore 9.30 a Vibo Valentia il convegno dell’Ente Bilaterale Commercio Terziario e Servizi di Catanzaro Crotone Vibo in collaborazione con l’Ordine del Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia, sul tema “Progetto Start Up aggregazione – La Bilateralità un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del terziario. Le novità in materia di lavoro nel 2024”.

Ad introdurre i lavori sarà Fortunato Lo Papa, presidente Ebt Catanzaro Crotone Vibo. Ai saluti di Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia, Rosario Varì, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Pietro Falbo presidente CCIA Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Salvatore Nusdeo, presidente Confcommercio Calabria Centrale Vibo Valentia, Francesco La Piana, presidente provinciale Consulenti del Lavoro di Vibo.

Seguiranno gli interventi di Caterina Fulciniti, Segretario regionale UILTUCS Uil, Antonio Bruno Segretario Generale FISASCAT Cisl Magna Grecia Catanzaro Crotone Vibo, Giuseppe Valentino Segretario Generale FILCAMS Cgil Calabria, Giuseppe Buscema, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Nazionale, Giovanni Ferrarelli, direttore Confcommercio Calabria Centrale Catanzaro Crotone Vibo, Guido Lazzarelli, responsabile del settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali Confcommercio.

Le conclusioni saranno affidate al direttore generale dell’Ente Bilaterale Nazionale Terziario Giuseppe Zabatino. L’iniziativa si terrà nella sala conferenze dell’hotel Cala del Porto via Roma 22 Vibo Marina.

