Belvedere in lizza ai Dance Music Awards con Dj Gabry Sangineto

StrettoWeb

Per il secondo anno di fila Gabry Sangineto, Dj Producer di Belvedere Marottimo, è in lizza come MIGLIOR HOUSE DJ PRODUCER ai DANCE MUSIC AWARDS, prestigioso premio nazionale che celebra gli operatori della Night Life! I suoi dischi e i suoi remix sono stati rilasciati su label come: Universal Music, Emi, Sirup Music, Whore House, Stealth Records, Ministry Of Sound, Armada Music, Kult, PornoStar Records, Instereo Recordings, Juicy Music, D: Vision e molte altre.

Lo scorso anno Gabry si è aggiudicato il podio posizionandosi al terzo posto ai Dance Music Awards nella categoria “Miglior House Dj Producer 2022” e, dopo il grande lavoro discografico che ha svolto in questi mesi, tra cui l’Ep “Belvedere” sulla label di Roger Sanchez, è pronto a fare di meglio. Per votarlo, anche quest’anno, basterà andare su: www.dancemusicawards.it. Inserire i dati e scorrere fino alla categoria “MIGLIOR HOUSE DJ PRODUCER” e scegliere GABRY SANGINETO. È possibile votare fino al 15 Marzo 2024, affinché il voto sia valido bisogna votare almeno 5 categorie!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.