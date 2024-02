Le bellezze di Tropea su Vogue: un omaggio a Villa Paola

StrettoWeb

“Se come succede sempre più frequentemente, Tropea continua ad essere al centro di racconti, reportage, diari di viaggio emozionali e speciali sulle principali riviste culturali e di settore, è grazie al virtuoso gioco di squadra di cui siamo co-protagonisti insieme agli operatori della ricettività turistica e di cui beneficiano la destinazione e la reputazione sempre più internazionale”. È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con tutto il management di Villa Paola, la dimora di charme alla quale Vogue, ritenuta una delle più prestigiose e autorevoli riviste del mondo della moda, ha dedicato una finestra.

“Come tante altre esperienze che operano nel perimetro cittadino, Villa Paola – aggiunge – continua a dimostrare la capacità di saper giocare in tandem con l’Amministrazione e di saper accompagnare le iniziative di marketing territoriale messe in campo garantendo qualità nei servizi offerti. Questo è l’algoritmo vincente di una destinazione che vuole posizionarsi nel mercato internazionale, mirando a target sempre più alto-spendenti e amanti della eco-sostenibilità e dell’equilibrio ambientale, disseminando la proposta esperienziale e destagionalizzata di Tropea anche in quelli più lontani come l’Esecutivo sta facendo con l’Australia attraverso la rivista Segmento”.

In quest’ottica l’articolo di Vogue risulta ancora più speciale perché il racconto contenuto in quelle colonne appartiene ad un’ospite straniera, fondatrice e direttrice creativa del marchio di moda australiano Solaqua. Una guida di viaggio per esperti di moda in Calabria, nel Sud Italia. È, questo, il titolo del diario condiviso da Jessica Cognetta che sulla tappa nel Principato scrive: durante il mio primo viaggio in Calabria sono stata portata nella città costiera di Tropea da un parente. È stato sorprendente.

Si trova magnificamente su una scogliera di fronte al Mar Tirreno color acquamarina. Nei mesi estivi le spiagge sono adornate con ombrelloni e lettini dai colori vivaci che ti portano direttamente a leggere un libro sul tavolino di Slim Aarons. Tropea viene spesso definita la Perla del Mar Tirreno per la sua architettura storica e la sabbia bianca e cristallina.

Durante il vostro soggiorno, vorrete concedervi una passeggiata (una piacevole passeggiata), lungo il Corso Vittorio Emanuele. Questo è il tipo di passeggiata informale, senza meta e di osservazione della gente per cui le città italiane sono famose, ma a Tropea accade tutto il giorno con lo sfondo più magico e molti posti dove fermarsi per un aperitivo o un gelato lungo la strada. Ancora una volta, la dolce vita.

