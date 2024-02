Una banca a Casali del Manco: il dibattito nella sala consiliare

StrettoWeb

Verso il ritorno di un istituto bancario a Casali del Manco. Il Municipio come leva per il rilancio degli investimenti del credito sul territorio. Da un’esigenza più volte manifestata dai cittadini, parte l’iniziativa dell’Amministrazione comunale volta a favorire la riattivazione dei servizi bancari nel comprensorio, con la riapertura di una filiale ed uno sportello.

“Una necessità impellente – ha commentato il Sindaco Francesca Pisani – un servizio essenziale per un territorio vasto ed importante come quello di Casali del Manco. L’Amministrazione comunale che guido vuole intraprendere un percorso di confronto con la popolazione e con rappresentanti di istituti bancari proprio per sostenere il ritorno di una banca e per favorire gli investimenti sul nostro territorio,

dando slancio anche all’economia”.

Un passaggio fondamentale, dunque, a detta del Sindaco, per promuovere il dialogo tra banche, imprese e territorio, finalizzato allo

sviluppo economico dello stesso. Di tutto questo si discuterà, insieme alla cittadinanza, sabato 10 alle ore 11 presso la sala consiliare di località Trenta. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del primo cittadino Pisani.

Seguiranno gli interventi del Segretario generale del Comune di Casali del Manco Pietro Manna, del Network regional manager di Banca

Mediolanum Calabria – Puglia – Matera Ugo Lombardi e del Presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Maria Olivito.

