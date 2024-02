La scuola di ballo del Politeama di Catanzaro offre 4 borse di studio ai giovani talenti

StrettoWeb

La scuola di ballo del Teatro Politeama di Catanzaro si apre a tutto il territorio calabrese offrendo un’importante occasione di formazione rivolta ai giovani talenti. Sabato 20 aprile, in occasione dell’evento “Blackoutindanza” previsto a Cosenza, stage e concorso diretto da Natascia Cucunato, il direttore artistico della scuola del Politeama, maestro Giovanni Calabrò, presiederà una lezione-audizione gratuita.

Al termine della lezione assegnerà quattro borse di studio rivolte ad allievi dai 12 ai 17 anni – due al 100% e due al 50% – per il prossimo anno accademico (settembre 2024-luglio 2025), per sostenere l’apprendimento giornaliero della danza classica accademica e contemporanea.

La scuola del Teatro Politeama è reduce dal grande successo riscosso al concorso internazionale European Grand Prix di Vienna, con il primo posto conquistato, sia per la categoria Kids classico e contemporaneo che per la categoria Junior, nonché il premio al Direttore Artistico Calabrò come migliore coreografo.

La nuova audizione della neonata Scuola di ballo del Teatro Politeama fa seguito alla prima, già tenutasi lo scorso ottobre, e che ha visto la formazione, dopo un’accurata selezione, di classi di bambini e ragazzi ritenuti idonei a dare vita al percorso formativo a Catanzaro. Gli allievi hanno avuto, quindi, l’opportunità di esibirsi nel primo spettacolo andato in scena al Politeama a dicembre, dal titolo “Concerto danzante”, che ha offerto una vetrina suggestiva per i talenti del territorio.

Sulla scia di questo positivo avvio delle attività, giovani danzatrici e danzatori calabresi potranno prendere parte alle prossime audizioni e contendersi le borse di studio per entrare a far parte della Scuola di Ballo a Catanzaro. Un’opportunità, fortemente voluta dalla Fondazione Politeama, per attrarre l’interesse di tutta la regione, avvicinare i ragazzi al mondo della danza e offrire loro la possibilità di frequentare una realtà d’eccellenza, destinata anche a favorire nuove produzioni sul territorio.

Audizioni che, nella programmazione della scuola, proseguiranno con una nuova selezione a Catanzaro anche nei prossimi mesi. L’audizione si svolgerà il 20 aprile presso l’Hedonism fitness e benessere, in via Pane Bianco 451 a Cosenza, e per partecipare è necessario iscriversi telefonando ai numeri 338/2265205 o 0961/360226.

