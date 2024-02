StrettoWeb

Chiara Ferragni ha deciso di presentare ricorso davanti al Tar del Lazio contro la multa dell’Antitrust, causa scatenante di tutti gli scandali emersi nelle settimane successive, dal caso Balocco a quello Dolci Preziosi e non solo. L’ormai celeberrimo video di scuse sui social sembrava aver fatto pentire l’influencer, che aveva parlato di errore di comunicazione.

Questa impugnazione, però, ribalta tutto: l’imprenditrice ricorre contro l’Antitrust, si va dunque a processo. E sapete qual è la notizia, quella che riguarda da vicino – seppur indirettamente – il nostro territorio? Che gli Avvocati difensori di Chiara Ferragni in questo processo saranno Fabio Cintioli e Giorgio Fraccastoro. Vi dicono qualcosa? I più attenti ricorderanno: sono due dei legali che hanno fatto parte della squadra difensiva della Reggina in occasione della sentenza al Consiglio di Stato, ultimo passaggio prima della fine dell’era Saladini e della – purtroppo – mancata iscrizione in Serie B. Cintioli e Fraccastoro hanno provato in ogni modo a ribaltare le tesi dell’accusa, ma è arrivata una sconfitta e la situazione che oggi conosciamo.

Gli Avvocati, tuttavia, sono due tra i migliori in Italia nel settore e per questo sono stati scelti dall’influencer. Di seguito riportiamo integralmente la nota delle società legate all’imprenditrice, con cui le stesse ufficializzazione il ricorso e la scelta dei legali. Alla lettura, noterete probabilmente un altro incredibile dettaglio. “Tbs crew e Fenice, tramite i legali incaricati Fabio Cintioli e Giorgio Fraccastoro, hanno presentato il ricorso davanti al Tar del Lazio per impugnare il provvedimento dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedendone l’annullamento integrale perché considerato illegittimo”.

Notato qualcosa? Una delle due società della Ferragni si chiama… Fenice, proprio come il nome del nuovo club di Reggio Calabria nato e scelto in seguito alla sconfitta al Consiglio di Stato della Reggina, rappresentata allora sempre dai due Avvocati sopracitati. Un’incredibile e assurda coincidenza che fa capire quanto – a volte – sia strano il destino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.