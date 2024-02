Astronomia: a Cariati un osservatorio al Liceo Scientifico | FOTO

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi il nostro Studio Tecnico Brosio-Tripodi ha concluso, dopo 6 lunghi mesi di progettazione, la realizzazione di un osservatorio astronomico per divulgazione e ricerca scientifica presso il Liceo Scientifico di Cariati con automazione completa della strumentazione. Ringraziamo l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico e il prof. Domenico Liguori per aver creduto e investito, come tanti altri, sulla nostra professionalità a cui auguriamo cieli sereni e tante osservazioni e lavori scientifici“.

Lo si legge in un post su Facebook dell’ingegnere, astronomo amatoriale, già direttore scientifico del Parco Astronomico Lilio, Antonino Brosio. “Ringraziamo anche gli amici Salvo Massaro e Mimmo Bonaccorso che hanno lavorato insieme a noi per l’installazione della loro Automazione sempre al top“, conclude Brosio.

