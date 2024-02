Assemblea nazionale di Sud chiama Nord, tutto pronto a Taormina | PROGRAMMA

StrettoWeb

Tutto è pronto per l’attesissima Assemblea Nazionale di Sud Chiama Nord, che si terrà a Taormina presso il Palazzo dei Congressi nei giorni 1 e 2 marzo. L’evento rappresenta un momento cruciale per il movimento, durante il quale verranno discusse strategie e progetti per le europee, dove il nostro approccio sarà ‘meno Europa e più equità.

Castelli: “momento fondamentale”

La presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, ha dichiarato: “l’Assemblea Nazionale è un momento di fondamentale importanza per il nostro movimento, che certificherà la crescita e il radicamento in tutta Italia de nostro movimento. Sarà l’occasione per discutere le sfide che ci attendono e per elaborare soluzioni concrete per un’Europa diversa che valorizzi la sovranità dell’Italia. Invito tutti i nostri iscritti, amici e simpatizzanti a partecipare attivamente e a condividere questo evento, perché insieme possiamo fare la differenza”.

“Il tema dell’evento, “La Libertà è una conquista: non si può stare a guardare”, sottolinea l’importanza di agire attivamente per preservare e difendere la libertà come un bene conquistato, che non può essere dato per scontato ed ogni giorno sempre più calpestato. “Meno Europa, più equità” rimane il filo conduttore della nostra strategia evidenziando il nostro impegno per ridurre l’eccessiva centralizzazione europea per modificare il rapporto con i singoli Stati finalizzato al superamento dei cronici divari territoriali socio economici“, conclude Castelli.

Programma

1° marzo:

Ore 14: Registrazione dei partecipanti

Ore 15: Inizio lavori con l’intervento di saluto della presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli

Ore 15:30: “Cosa può fare Sud Chiama Nord alle elezioni Europee?” – Intervento dell’On. Francesco Gallo

Ore 16:30: Apertura del sondaggio sulla piattaforma “Scegli anche tu start!” a cura di Massimiliano Barbera

Ore 17:00: Relazione di Cateno De Luca “Dal leaderismo al partito di massa”, seguita dagli interventi dei rappresentanti di tutto il territorio italiano

Ore 20: Conclusioni del dibattito e modalità di presentazione delle mozioni per l’elezione del coordinamento nazionale a cura di Laura Castelli

Ore 20:30: Cena buffet con intrattenimento musicale sul Terrazzo Palacongressi. Scadenza per la consegna delle proposte programmatiche e mozioni per l’elezione del coordinamento nazionale entro la mezzanotte.

2 marzo:

Ore 9: Insediamento della commissione elettorale

Ore 9:30: Illustrazione delle mozioni

Ore 10: Convegno “Meno Europa, più Equità” coordinato dall’On. Francesco Gallo

Ore 11: “Voce ai giovani di Sud Chiama Nord”

Ore 12: Votazione per il coordinamento nazionale

Ore 12:30: Proclamazione del coordinamento

Ore 13: Intervento del Professor Nicola Piepoli su “Il potenziale di crescita di Sud Chiama Nord” con l’esito del sondaggio sulla piattaforma, coordinato da Peppe Marici

Ore 14: Relazione conclusiva di Cateno De Luca su “Così cambieremo l’Europa”

Ore 15: Buffet augurale

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.