“Assaltiamo i Gazebo della Lega”, Recupero: “l’ordine dei giornalisti intervenga su Baccellieri, istiga alla violenza”

“Ho ascoltato con grande sgomento le parole del giornalista Baccellieri che parlando della vicenda di Ilaria Salis ha avuto il coraggio di dire, testualmente, che chiunque vede un Gazebo della Lega dovrebbe buttarlo per aria. Sono rimasto basito rispetto alle dichiarazioni di un personaggio che è un giornalista e dovrebbe avere la responsabilità e l’autocontrollo nei confronti dei propri ascoltatori: sono stato protagonista di centinaia, migliaia di eventi nei Gazebo della Lega e in più occasioni abbiamo dovuto affrontare rigurgiti violenti ed estremisti che qualsiasi persona di buon senso dovrebbe condannare“. Lo afferma il referente provinciale della Lega di Reggio Calabria Franco Recupero.

“Com’è possibile istigare alla violenza in questo modo, in diretta radiofonica, senza che nessuno prenda provvedimenti? Cosa ne pensa l’ordine dei giornalisti? Sarebbe opportuno che intervenisse. E com’è possibile che questo personaggio, per l’ennesima volta, con le sue uscite volgari e violente rappresenta il peggio della nostra città su molti canali nazionali che lo riprendono ridicolizzando il nome di Reggio Calabria? Mi auguro che le autorità competenti intervengano per evitare il ripetersi di queste gravi istigazioni alla violenza: Baccellieri non si rende conto di cosa può innescare e fomentare, oltre a rappresentare la peggiore ipocrisia tipica della sinistra che predica pace e bene ma poi cade nella violenza più becera e incivile”.

